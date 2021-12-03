Перший рейс Київ-Стокгольм авіакомпанія виконає 29 березня 2022 року.

Європейський лоукостер Ryanair анонсував запуск двох нових маршрутів з київського аеропорту Бориспіль до столиці Швеції Стокгольму і на грецький острів Керкіра (Корфу).

Маршрути будуть запущені в літній навігації 2022 року. Про це повідомляє Avianews.com.

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Перший рейс Київ-Стокгольм авіакомпанія виконає 29 березня 2022 року. Авіакомпанія обслуговуватиме маршрут з частотою два рази на тиждень щовівторка та щосуботи.

У квітні та травні ціни на квитки будуть знаходиться на рівні 40-50 євро в одну сторону. У вартість квитка входить можливість взяти собою ручну поклажу, габарити якої не перевищують 40х25х20 см.

Рейс з Києва на Грецький острівний курорт Керкіра Ryanair запустить 7 червня 2022 року з частотою один раз на тиждень щовівторка. Мінімальні ціни на авіаквитки з вильотами в червні та липні знаходяться на рівні 70-100 Євро в одну сторону.

Ryanair і Україна:

17 вересня 2021 року виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'лірі заявив про те, що якщо в найближчі місяці Україна підпише Угоду про Спільний авіаційний простір з Європейським Союзом, ірландський лоукостер Ryanair буде готовий почати в країні агресивну експансію.

23 вересня 2021 року з'явилася інформація про те, що Ryanair завезе в Україну до двох десятків літаків.

3 жовтня 2021 року стало відомо про те, що Ryanair запускає прямий рейс Львів-Манчестер. Запуск рейсу запланований на 5 листопада.

Лоукостер Ryanair відкриє прямий рейс Одеса-Венеція. Відкриття рейсу заплановано на 27 березня 2022 року.

Автор: Олена Коваленко