Ryanair повертається до Харкова / фото REUTERS
Ірландський лоукостер Ryanair з початку листопада 2021 року відновлює рейси через аеропорт міста Харкова.
Про це повідомила прес-служба харківського аеропорту в Facebook.
Зокрема, Ryanair літатиме з Харкова за такими напрямками:
- Вільнюс (Литва) – вильоти по середах і неділях, вартість квитків від 242 гривень
- Варшава Модлін (Польща) – вильоти по середах і неділях, вартість квитків від 242 гривень
- Краків (Польща) – вильоти по понеділках і п'ятницях, вартість квитків від 242 гривень
- Познань (Польща) – вильоти по четвергах і неділях, вартість квитків від 242 гривень
- Мілан Бергамо (Італія) – вильоти по вівторках і суботах, вартість квитків від 242 гривень
- Будапешт (Угорщина) – вильоти по четвергах і неділях, вартість квитків від 242 гривень
Читайте такожRyanair відкриває прямий рейс з Одеси до Венеції
Таким чином, на даний момент популярний бюджетний авіаперевізник літає з п'яти українських аеропортів: Київ-Бориспіль, Львів, Одеса, Харків і Херсон.
Як повідомляв УНІАН, ірландський лоукостер Ryanair виконав свій перший рейс з Харкова в червні 2019 року. Однак у вересні 2020 року авіаперевізник припинив літати до Харкова через складну ситуацію з коронавірусом.