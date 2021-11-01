Для початку лоукостер почне літати з Харкова до Польщі, Литви, Італії та Угорщини.

Ірландський лоукостер Ryanair з початку листопада 2021 року відновлює рейси через аеропорт міста Харкова.

Про це повідомила прес-служба харківського аеропорту в Facebook.

Зокрема, Ryanair літатиме з Харкова за такими напрямками:

Вільнюс (Литва) – вильоти по середах і неділях, вартість квитків від 242 гривень

(Литва) – вильоти по середах і неділях, вартість квитків від 242 гривень Варшава Модлін (Польща) – вильоти по середах і неділях, вартість квитків від 242 гривень

(Польща) – вильоти по середах і неділях, вартість квитків від 242 гривень Краків (Польща) – вильоти по понеділках і п'ятницях, вартість квитків від 242 гривень

(Польща) – вильоти по понеділках і п'ятницях, вартість квитків від 242 гривень Познань (Польща) – вильоти по четвергах і неділях, вартість квитків від 242 гривень

(Польща) – вильоти по четвергах і неділях, вартість квитків від 242 гривень Мілан Бергамо (Італія) – вильоти по вівторках і суботах, вартість квитків від 242 гривень

(Італія) – вильоти по вівторках і суботах, вартість квитків від 242 гривень Будапешт (Угорщина) – вильоти по четвергах і неділях, вартість квитків від 242 гривень

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Таким чином, на даний момент популярний бюджетний авіаперевізник літає з п'яти українських аеропортів: Київ-Бориспіль, Львів, Одеса, Харків і Херсон.

Як повідомляв УНІАН, ірландський лоукостер Ryanair виконав свій перший рейс з Харкова в червні 2019 року. Однак у вересні 2020 року авіаперевізник припинив літати до Харкова через складну ситуацію з коронавірусом.

Автор: Марина Григоренко