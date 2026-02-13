В Китаї протестували власного 'Каспійського монстра', але дуже маленького (фото)

Екраноплани мають чимало переваг, але ще більше у них недоліків.

Компанія Zhengzhou Haiwang Industrial Co., Ltd. провела випробування нового екраноплану Seagull 002. Про це повідомив відомий дослідник китайської авіатехніки RupprechtDeino.

Апарат може брати на борт до десяти пасажирів та має максимальну швидкість 200 км/год.

Основний режим руху Seagull 002 – це політ за кілька метрів над водою, але при необхідності (наприклад, щоб обійти перешкоду) машина може піднятися до 150 метрів. Повідомляється, що Seagull 002 можна експлуатувати в морських умовах до 5 балів.

За даними ЗМІ, новинку можна використовувати як екскурсійний борт, швидкісне таксі, засіб швидкого реагування при надзвичайних ситуаціях та транспорт для забезпечення товарами віддалених територій.

Варто сказати, що звичайні любителі авіації не оцінили новинку.

"У чому ж перевага такого транспортного засобу перед, наприклад, гідролітаком? Він не літає так швидко і не піднімається так високо, і не перевозить таку велику вагу", – написав один із них, додавши, що китайці могли просто створити зменшену копію свого нового гідролітака AG600.

Довідка УНІАН. Екраноплан – це унікальний апарат, що поєднує переваги літаків і кораблів, рухаючись над поверхнею за рахунок екранного ефекту. Серед найбільш відомих розробок – експериментальний радянський КМ, також відомий як "Каспійське морське чудовисько".

Серед переваг екранопланів – висока швидкість (у порівнянні із морськими суднами). Водночас, екраноплани мають чимало недоліків, зокрема, неможливість польоту над нерівним рельєфом, низьку маневреність і складність пілотування.

Нові китайські розробки

Раніше у Китаї помітили екраноплан невідомого типу, який може виявитися прототипом перспективного транспортного засобу. Апарат має шасі та в теорії здатен сідати на тверду поверхню. Відомо, що він отримав чотири реактивних двигуна, розташованих на верхній частині крила.

Також нагадаємо, що нещодавно свій перший політ здійснив гібридний безпілотний транспортний літак YH-1000S. Очікується, що він відіграватиме важливу роль у міжнародній логістиці.

