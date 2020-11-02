Деякі невеликі аеродроми сьогодні дорого, складно або зовсім неможливо підключити до загальної електромережі, тому нові сонячні зарядні станції дозволять вирішити цю проблему.

Американський стартап Beam Global отримав грант транспортного агентства округу Фресно в Каліфорнії на розробку і випробування мобільної Сонячної системи зарядки акумуляторів електричних літаків.

Читайте такожУ Європі продали електрокарів більше, ніж дизельних авто (Інфографіка)

Про це повідомляє портал N+1.

"Компанія вже провела демонстраційні випробування модифікованої зарядної станції EV ARC, серійно випускається для зарядки електромобілів. Нові сонячні зарядні станції для літаків планується використовувати в невеликих аеропортах і на аеродромах", - йдеться в повідомленні.

Деякі невеликі аеродроми сьогодні дорого, складно або зовсім неможливо підключити до загальної електромережі. Це може бути пов'язано як з віддаленим розташуванням таких аеродромів, так і зі складнощами в отриманні дозвільної документації на підключення. Передбачається, що нові сонячні зарядні станції дозволять розв'язати цю проблему. Для таких станцій не потрібно буде споруджувати додаткову інфраструктуру, а самі вони можуть бути переміщені протягом декількох хвилин в будь-яку зручну точку аеродрому.

Історія розвитку проекту

Демонстраційні випробування модифікованої зарядної станції EV ARC відбулися 29 жовтня 2020 року в муніципальному аеропорту Рідлі в Каліфорнії. Пристрій використовувався для зарядки акумуляторних батарей електричного літака Pipistrel Alpha Electro. Чотири таких літальних апарати придбали каліфорнійські міста Рідлі та Мендота в рамках проекту з розвитку екологічного транспорту. Цей проект стартував у 2016 році.

Зарядна станція EV ARC складається з двох модулів: сонячної зарядної станції з системою стеження за рухом сонця та акумуляторної батареї. Перша використовується для зарядки батареї, а друга - для зарядки електролітаків. Демонстраційні випробування, що відбулися, визнані успішними. Інші подробиці про перспективну розробку поки не розкриваються.

Що цьому передувало

Словенський легкий Двомісний електричний літак Velis Electro компанії Pipistrel успішно пройшов сертифікацію Європейського агентства авіаційної безпеки.

Він став першим у світі повністю електричним літаком, який отримав сертифікат типу.

Velis Electro виконаний на базі поршневого літака Pipistrel Virus SW 121. Він має розмах крила 11 метрів і злітну вагу 600 кілограмів.

Літак оснащений електромотором E-811 потужністю 58 кіловатів, трилопатевим композитним повітряним гвинтом з фіксованим кроком і акумуляторною батареєю місткістю 25 кіловат-годин.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН