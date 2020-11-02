Американський стартап Beam Global отримав грант транспортного агентства округу Фресно в Каліфорнії на розробку і випробування мобільної Сонячної системи зарядки акумуляторів електричних літаків.
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Про це повідомляє портал N+1.
"Компанія вже провела демонстраційні випробування модифікованої зарядної станції EV ARC, серійно випускається для зарядки електромобілів. Нові сонячні зарядні станції для літаків планується використовувати в невеликих аеропортах і на аеродромах", - йдеться в повідомленні.
Деякі невеликі аеродроми сьогодні дорого, складно або зовсім неможливо підключити до загальної електромережі. Це може бути пов'язано як з віддаленим розташуванням таких аеродромів, так і зі складнощами в отриманні дозвільної документації на підключення. Передбачається, що нові сонячні зарядні станції дозволять розв'язати цю проблему. Для таких станцій не потрібно буде споруджувати додаткову інфраструктуру, а самі вони можуть бути переміщені протягом декількох хвилин в будь-яку зручну точку аеродрому.
Історія розвитку проекту
Демонстраційні випробування модифікованої зарядної станції EV ARC відбулися 29 жовтня 2020 року в муніципальному аеропорту Рідлі в Каліфорнії. Пристрій використовувався для зарядки акумуляторних батарей електричного літака Pipistrel Alpha Electro. Чотири таких літальних апарати придбали каліфорнійські міста Рідлі та Мендота в рамках проекту з розвитку екологічного транспорту. Цей проект стартував у 2016 році.
Зарядна станція EV ARC складається з двох модулів: сонячної зарядної станції з системою стеження за рухом сонця та акумуляторної батареї. Перша використовується для зарядки батареї, а друга - для зарядки електролітаків. Демонстраційні випробування, що відбулися, визнані успішними. Інші подробиці про перспективну розробку поки не розкриваються.
Що цьому передувало
- Словенський легкий Двомісний електричний літак Velis Electro компанії Pipistrel успішно пройшов сертифікацію Європейського агентства авіаційної безпеки.
- Він став першим у світі повністю електричним літаком, який отримав сертифікат типу.
- Velis Electro виконаний на базі поршневого літака Pipistrel Virus SW 121. Він має розмах крила 11 метрів і злітну вагу 600 кілограмів.
- Літак оснащений електромотором E-811 потужністю 58 кіловатів, трилопатевим композитним повітряним гвинтом з фіксованим кроком і акумуляторною батареєю місткістю 25 кіловат-годин.
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