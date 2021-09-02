Авіакомпанія виконуватиме рейси за маршрутом Дюссельдорф-Київ-Дюссельдорф.

Німецький лоукостер Eurowings, який входить до холдингу Lufthansa, почала польоти в Україну, зокрема перший рейс вчора, 1 вересня, прийняв Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Про це повідомили в прес-службі аеропорту.

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Відзначається, що компанія почала виконувати рейси з Дюссельдорфа (Німеччина) до Києва. Їх частота становитиме 3 рейси на тиждень - щопонеділка, щосереди та п'ятниці.

"У понеділок і середу борт відправляється з Дюссельдорфа об 11:30 і прибуває до Києва о 15:10, у п'ятницю вилітає о 06:50 і прибуває до Києва о 10:30. У зворотному напрямку борт вилітає щопонеділка та щосереди о 15:55 і прибуває о 17:40 в Дюссельдорф, в п'ятницю відправляється з Києва об 11:15 і прибуває до місця призначення о 13:00", - додали в аеропорту.

Eurowings: що необхідно знати

Eurowings - німецький лоукост перевізник, дочірній підрозділ авіаційного холдингу Lufthansa Group. Eurowings є лідером ринку в аеропортах Дюссельдорфа, Гамбурга, Штутгарта і Кельна/Бонна і має флот близько 100 літаків. Eurowings вважається найбільшою туристичною авіакомпанією в Німеччині.

Автор: Павло Степанець