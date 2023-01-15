Смертельна аварія в Одеській області трапилася біля села Маяки.

В Одесі завтра, 16 січня, трамваї та тролейбуси відновлять роботу, але їх буде набагато менше, аніж зазвичай.

На маршрути вийде 30% рухомого складу міського електротранспорту, про це повідомила прес-служба мерії.

Також стало відомо про смертельну ДТП в Одеській області.

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На Одещині сталося лобове зіткненні двох вантажівок, водій з Вінниччини загинув. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що аварія сталася на автодорозі Одеса - Рені, біля села Маяки, 14 січня, близько 23:00.

"Одна людина загинула та одна травмована в результаті лобового зіткнення вантажних автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що 26-річний вінничанин, керуючи тягачем DAF з причепом, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою Vermeer під керуванням його земляка - 25-річного вінничанина.

Від отриманих травм старший за віком водій загинув. Молодшого чоловіка ушпиталили зі струсом головного мозку та забоями.

На місці події працювала слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод. Наразі встановлюються всі обставини аварії. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Ситуація в одесі на сьогодні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, в Одесі після того як російські окупанти здійснили масовані ракетні атаки на об'єкти критичної інфраструктури України 5 та 10 грудня 2022 року, через пошкодження цих об'єктів спостерігалися проблеми у роботі, в тому числі громадського електротранспорту.

19 грудня трамваї та тролейбуси після довготривалої перерви відновили свою роботу, але зранку 29 грудня припинили курсувати через відміну лімітів. 2 січня 2023 року роботу міського електротранспорту було знов поновлено. Вчора, 14 січня, трамваї та тролейбуси припинили курсувати, коли в країні почалася масштабна повітряна тривога.

Сьогодні, 15 січня, транспорт також не працював. У мерії повідомили, що причина - зменшення лімітів на електроенергію.

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