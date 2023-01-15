Трамваї і тролейбуси не курсують з 14 січня.

В Одесі через зменшення лімітів на електроенергію не працює міський електротранспорт.

Як повідомила прес-служба мерії, протягом 15 січня електротранспорт в місті працювати не буде.

"Через обмеження лімітів на електроенергію 15 ічня громадський електричний транспорт працювати не буде", - йдеться в повідомленні.

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Ситуація з електротрнспортом в Одесі:

В Одесі після масованих ракетних атак російських окупантів 5 та 10 грудня 2022 року внаслідок пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури спостерігалися проблеми з роботою в тому числі громадського електротранспорту.

19 грудня трамваї і тролейбуси після тривалої перерви відновили свою роботу, але вранці 29 грудня знову припинили роботу через скасування лімітів.

2 січня 2023 року роботау міського електротранспорту було знову відновлено.

14 січня трамваї і тролейбуси в Одесі припинили курсувати, коли в Україні почалася масштабна повітряна тривога. У мерії повідомили, що причина - зменшення лімітів на електроенергію.

Удари окупантів по енергосистемі України:

З жовтня 2022 року Росія намагається знищити енергетичну систему України, залишивши українців без електрики, опалення, водопостачання та зв'язку.

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

Росія продовжила масовані обстріли України навіть у новорічну ніч.

6 січня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль порадив українцям підготуватися до аварійних відключень електроенергії через похолодання та можливі обстріли окупантів.

14 січня окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні, після чого ліміти споживання електроенергії були знижені по всій країні.

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