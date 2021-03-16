Сьогодні в Одеській області через зіткнення двох автомобілів і пасажирського автобуса постраждали троє людей.
Читайте такожУ Чернігові школярка скоїла спробу самогубства, випивши медикаментиЯк повідомили УНІАН у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, аварія сталася на автодорозі Одеса-Мелітополь.
«Вдень на 44-му кілометрі автодороги Одеса-Мелітополь сталося зіткнення двох легкових автомобілів і автобуса. За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault, виконуючи обгін, не впевнився у безпеці маневру, унаслідок чого скоїв зіткнення з рейсовим автобусом та автомобілем Toyota», - йдеться у повідомленні.
Травми дістали водій і два пасажири рейсового автобуса. На місці події працював слідчий.
У соціальних мережах очевидці повідомляють, що в аварію потрапив автобус, що слідував за маршрутом Одеса-Миколаїв.
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