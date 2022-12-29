В Одесі сьогодні міський електротранспорт припинив роботу через відміну лімітів на електроенергію. Про це повідомила прес-служба мерії.
"29 грудня громадський електричний транспорт Одеси вийшов на маршрути згідно розкладу, проте через відміну лімітів на електричну енергію припиняє свою роботу", - йдеться у повідомленні.
Наразі трамваї та тролейбуси направляються у депо.
Ситуація з транспортом в Одесі
Як повідомляв УНІАН, в Одесі після того, як російські окупанти здійснили масовані ракетні атаки на об'єкти критичної інфраструктури України 5 та 10 грудня, через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури спостерігалися проблеми з роботою, у тому числі, громадського електротранспорту.
19 грудня трамваї та тролейбуси у Одесі після довготривалої перерви відновили свою роботу.