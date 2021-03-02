Перший політ є одним з найважливіших етапів в програмі льотних випробувань будь-якої авіаційної техніки.

Безпілотний ведений Loyal Wingman, що розробляється американським авіабудівним концерном Boeing на замовлення ВПС Австралії, 1 березня 2021 року здійснив перший політ.

Читайте такожУ Британії починаються випробування безпілотних вантажівокПро це повідомляє портал N+1.

"Згідно з повідомленням концерну, льотні випробування апарату відбулися на полігоні "Вумера" і були визнані повністю успішними. За заявою Boeing, Loyal Wingman є першим за останні 50 військовим літальним апаратом, розробленим і виробленим в Австралії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перший політ є одним з найважливіших етапів у програмі льотних випробувань будь-якої авіаційної техніки. Він дозволяє провести базову перевірку керованості та стійкості літального апарату, правильність використаних конструкторських рішень, роботу двигунів і бортових електронних систем. Перший політ зазвичай проходить в легко прогнозованих щадних режимах: на невеликій висоті та невисоких швидкостях.

"Під час випробувань 1 березня Loyal Wingman пролетів по заздалегідь заданому маршруту на полігоні "Вумера". При цьому швидкість польоту безпілотного апарату протягом усього польоту варіювалася. Протягом усього польоту за роботою безпілотника спостерігав оператор. Фахівці перевірили керованість апарату на злітно-посадковій смузі, системи навігації та управління польотом, роботу станції управління, системи зв'язку", - підкреслює видання.

Інші подробиці випробування поки не розкриваються. За заявою Boeing, в цей час в Австралії ведеться збірка другого льотного зразка Loyal Wingman. Як очікується, спільні польоти двох безпілотників, здатних об'єднуватися в групи для спільного вирішення різних завдань, відбудуться до кінця 2021 року.

Loyal Wingman, розробка якого ведеться в рамках проекту ATS (Airpower Teaming System), має в довжину 11 метрів і розмах крила 11,7 метра. Апарат виконаний за модульним принципом. Корисне навантаження для безпілотника буде розміщуватися в змінних носових відсіках довжиною 2,6 метра. Апарат зможе виконувати польоти на відстань до 3,7 тисячі кілометрів, несучи додаткове озброєння або системи виявлення і спостереження.

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Автор: УНІАН