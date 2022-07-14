Ростислав Шурма також зазначив, що проблема з наявністю дизельного пального у деяких регіонах вже врегульована.

Ситуація на паливному ринку має стабілізуватися протягом 3-4 тижнів.

Про це заступник керівника Офісу президента України, який відповідає за економічний блок діяльності ОП, Ростислав Шурма повідомив під час інформаційного телемарафону.

"Ситуація дійсно краща. По дизелю в деяких регіонах вона в принципі вирішена. Ситуація з бензином буде вирішена максимум протягом місяця. Ми очікуємо, що протягом 3-4 тижнів ні проблем з наявністю, ні проблем з чергами бути не повинно", - запевнив він.

Водночас він не виключив, що певні перебої з пальним можуть виникати в окремих регіонах.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит пального на АЗС. Станом на початок червня ситуація дещо покращилась, обмеження на відпуск пального пом’якшились до 20-30 літрів у бак.

У квітні внаслідок авіаударів було знищено єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуку (Полтавська обл.). Також росіяни розбомбили близько 20 нафтобаз.

До війни великі обсяги пального в Україну постачалися з Росії та Білорусі.

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