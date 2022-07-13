У Росії вирішили змінити національні стандарти в області упаковки товарів.

Віце-прем'єр РФ Вікторія Абрамченко запропонувала профільним відомствам змінити стандарти етикеток продуктів через дефіцит паперу і чорнил.

Про це повідомляє російський "РБК".

Йдеться про стандарти, які фіксують мінімальну і максимальну площу етикетки з інформацією про продукт на картонній упаковці. Відповідна пропозиція надійшла від представників бізнесу. На думку виробників, в умовах дефіциту паперу і чорнила доцільно давати на упаковці менше відомостей про товар.

Зазначається, що з 24 червня російський союз виробників соків, води і напоїв (Союзнапитки) звернувся в уряд РФ з пропозицією збільшити максимальний обсяг упаковки для продукції, яка розрахована на дітей до трьох років, до 0,5 літра. У союзі впевнені, що це дозволить заощадити харчову упаковку, з придбанням якої почалися проблеми.

Нагадаємо, раніше ЗМІ показали, як "імпортозаміщення" добиває росіян.

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