Навіть стареньке авто може принести трохи грошей.

В Україні можна легко і без проблем здати стару машину на брухт. На цьому навіть можна трохи заробити. З повним процесом утилізації можна ознайомитися на прикладі старенького "Запоріжця", який був придбаний усього за 4 тисячі 500 гривень.

Як здавати машину на брухт та скільки на цьому можна заробити, з'ясовували у новому сюжеті проекту "ДжеДАЇ" на телеканалі 2+2.

Так, спочатку ведучий купив "тачку на мінімалках" та сподівався, що така машина буде їздити. Проте "Запоріжець" 1978 року, хоча й мав справний мотор, потребував капітального ремонту. Машину намагалися відновити, проте на СТО відмовлялися брати таке авто на реставрацію.

Тому ведучому довелося проводити "операцію з утилізації" старенької машини. Для початку йому було потрібно звернутися до сервісного центру МВС. Там власник "Запоріжця" написав відповідну заяву. У МВС таку операцію називають зняттям з обліку у зв'язку з вибракуванням. Процедура повністю безкоштовна, наголосили в установі.

Читайте такожApple прискорює розробку безпілотного автомобіля і планує його випуск в 2025 році - ЗМІПісля того, як машину зняли з обліку, її відігнали до пункту приймання брухту. Готувати автівку в "останній шлях" не потрібно. Викачувати рідини, знімати гуму, як це роблять у Європі, на українських пунктах приймання не вимагають.

"Запоріжця" зважили, його вага склала 780 кілограмів. Після цього машину "роздягли" - з неї зняли скло, обшивку, гуму на колесах, номерні знаки та деталі у двигуні, які не є металічними.

Тільки тоді авто почали утилізувати. Машину буквально розривав на шматки величезний важковаговик. Ведучий зазначив, що на це йому було боляче дивитися. Потім майстер зрізав вже з зім'ятого "Запоріжця" колеса, машину відправили у прес.

Вже після цього всього на пункті приймання оголосили вартість машини. За неї вони заплатили власнику 4 тисячі 838 гривень. Враховуючи те, що ведучий купив "тачку на мінімалках" за 4 тисячі 500 гривень, він ще й залишився у плюсі.

Замість того, щоб їздити на таких машинах та наражати себе й інших людей на небезпеку, краще здати її на брухт, підсумував ведучій.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні змінили процедуру вибору автомобільних номерів.

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Автор: Поліна Кузенко