Відома російська авіакомпанія заявила про критичну ситуацію з паливом

Одночасно з дефіцитом пального різко зросли й ціни на нього.

Російська авіакомпанія "Азимут" попередила про критичну ситуацію на ринку авіапалива. Про це повідомляють профільні Telegram-канали.

На початку червня основний постачальник авіапалива повідомив компанію про необхідність скоротити його споживання приблизно на третину від заявлених обсягів із другої декади місяця. Причиною назвали "форс-мажорні ситуації" на нафтопереробних заводах і, як наслідок, скорочення обсягів авіапалива на ринку. При цьому в авіакомпанії стверджують, що альтернативні постачальники не мають необхідних запасів.

Одночасно з дефіцитом палива різко зросли й ціни на нього. За даними перевізника, середнє подорожчання авіаційного палива в аеропортах РФ від початку місяця перевищило 17%, а в окремих випадках виявилося ще вищим.

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Так, у Махачкалі вартість гасу, за даними авіакомпанії, зросла на 64% і досягла 157 тис. рублів (приблизно 2100 доларів) за тонну без ПДВ. Водночас на світовому ринку ціна авіапалива знижується вже третій місяць поспіль.

В авіакомпанії попереджають, що в нинішніх умовах виконання запланованої польотної програми "втрачає будь-який економічний сенс". Не лише на міжнародних напрямках, а й на внутрішніх рейсах.

Керівництво "Азимуту" вважає, що ситуація потребує негайного реагування з боку держави. Компанія вже попросила Асоціацію експлуатантів повітряного транспорту звернутися до російського Міненерго для вжиття заходів зі стабілізації ситуації.

Довідка УНІАН. "Азимут" – російська регіональна авіакомпанія, заснована у 2017 році та зареєстрована в Ростові-на-Дону. Перевізник має операційні бази в аеропортах Платов, Мінеральні Води, Сочі та московському Внуково.

Маршрутна мережа охоплює регіональні напрямки, а також рейси на Близький Схід і до Азії. Авіапарк компанії сформований із російських літаків Sukhoi Superjet 100. Станом на лютий 2026 року розмір флоту становить 19 авіалайнерів.

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