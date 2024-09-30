Пасажирів поїзда Київ-Херсон пересаджують на автобуси: графік трансферів

У зв'язку з нічним обстрілом, перегін Долинська-Миколаїв було закрито для руху поїздів з міркувань безпеки.

"Укрзалізниця" продовжує долати наслідки нічних ворожих обстрілів на Миколаївщині, автобусні трансфери транспортують пасажирів поїзда Київ-Херсон зі станції Долинська до Херсона та Миколаєва, повідомляє прес-служба перевізника.

Зазначається, що пасажири поїзда №122/121 Київ — Херсон дісталися станції Долинська, звідки о 08:00 вирушив перший автобусний трансфер до Херсона та Миколаєва.

"Зворотний рейс до Києва ввечері поки що так само плануємо з автобусними трансферами від херсонського (16:40) та миколаївського вокзалів (21:46) із посадкою до вагонів по станції Долинська", - йдеться в повідомленні.

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Раніше в "Укрзалізниці" повідомляли, що у зв'язку з нічним обстрілом у Миколаївській області, перегін Долинська-Миколаїв було закрито для руху поїздів з міркувань безпеки.

Українська залізниця – останні новини

20 вересня УЗ оголосила про довгоочікуваний запуск Wi-Fi у поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+". Мова йде про 10 поїздів Hyundai, 2 поїзди Skoda, 2 поїзди "‎Тарпан"‎ та 2 поїзди з вагонами МПЛТ.

Раніше стало відомо, що УЗ подовжила продаж квитків на поїзд сполученням Варшава – Львів через Раву-Руську. Це стало можливим завдяки оновленню домовленостей із польським приватним перевізником SKPL.

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