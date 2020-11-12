Українські авіакомпанії за вказаний період скоротили перевезення пасажирів порівняно з січнем-жовтнем 2019 року на 64,2%.

Пасажиропотік через українські аеропорти в січні-жовтні 2020 року скоротився в порівнянні з аналогічним показником 2019 року на 63,1% – до 7,657 млн осіб.

Про це повідомила прес-служба Державної авіаційної служби України.

Читайте такожУ IATA підрахували колосальні збитки авіагалузі через закриття кордонів і запропонували шлях вирішення проблеми

Зазначається, що українські авіакомпанії за вказаний період скоротили перевезення пасажирів порівняно з січнем-жовтнем 2019 року на 64,2% – до 4,272 млн осіб.

Міжнародні перевезення скоротилися на 65% – до 3,835 млн пасажирів.

Згідно з повідомленням, кількість комерційних рейсів, виконаних українськими авіакомпаніями, в січні-жовтні скоротилася на 57,2% - до 37,8 тис.рейсів. З них кількість міжнародних рейсів скоротилася на 59,8% - до 30 тисяч.

Міжнародний аеропорт "Київ" ім. Сікорського в січні-жовтні обслужив 646,6 тис. пасажирів, що на 71,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" в січні-вересні цього року перевезла 1 млн 451 тис. 332 пасажири, з яких 1 млн 4 тис. 852 – пасажири регулярних рейсів і 446 тис. 480 – пасажири чартерних рейсів.

Підраховані збитки

22 жовтня 2020 року Міжнародна асоціація повітряного транспорту звернулася до урядів країн світу з проханням скасувати карантин для мандрівників, замінивши його тестуванням на COVID-19.

За прогнозами IATA, у 2020 році кількість пасажирів скоротиться як мінімум на 70% в порівнянні з 2019 роком для поїздок в/з/всередині Європи. Очікувалося, що у 2020 році полетять всього 340 мільйонів мандрівників в регіоні в порівнянні з 1,2 мільярдами у 2019 році.

Всесвітня туристична організація ООН заявила про те, що туристичний потік у світі в першому півріччі 2020 року скоротився на 65% через пандемію коронавірусу. Не відбулося близько 440 млн поїздок, що призвело до втрати $460 млрд для світового туристичного сектора.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець