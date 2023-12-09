У МВС обіцяють зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці.

Завершилося засідання Державної комісії ТЕБ та НС, скликане щодо ситуації із підтопленням декількох станцій метро у Києві, через що перекрито значну ділянку синьої гілки метро. Про результати засідання розповів очільник Міністерства внутрішніх справ Ігро Клименко.

Він зазначив, що у звʼязку із закриттям метро основне навантаження із перевезення громадян припаде на наземний громадський транспорт. Відповідно його стане більше, тож дорожній рух може значно ускладнитися.

Тому, за словами очільника МВС, будуть впроваджені зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці.

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"Збільшимо пропускну спроможність громадського транспорту, відрегулюємо хронометраж перемикання сигналів світлофора, перенесемо для зручності зупинки громадського транспорту, змінимо деякі дорожні знаки. Звісно, працюватимуть посилені патрулі", - зазначив Клименко.

Він додав, що детальніше про зміни розкажуть у Департаменті патрульної поліції і про всі нововведення жителів столиці детально попередять.

Підтоплення метро у Києві - що відомо

8 грудня було зупинено рух поїздів метро на ділянці між станціями "Деміївська" та "Теремки". Це було зроблено з міркувань безпеки пасажирів через підтоплення тунелів. Потяги на "синій" гілці Київського метрополітену наразі курсують між станціями "Либідська" та "Героїв Дніпра".

У зв'язку з підтопленням тунелів Київського метрополітену, через що було зупинено рух поїздів метро на ділянці між станціями "Деміївська" та "Теремки", розпочато досудове розслідування.

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