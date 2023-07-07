З Києва поїзд вирушатиме по непарних числах о 20:42 та прибуватиме до Слов’янська о 06:48.

"Укрзалізниця" з 11 липня продовжить маршрут поїзда №101/102 Херсон — Київ до Слов’янська. Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram, у зворотному напрямку через Полтаву поїзд виконає свій перший рейс за новим графіком з 12 липня.

Зазначається, що з Києва поїзд вирушатиме по непарних числах о 20:42 та прибуватиме до Слов’янська о 06:48. Зі Слов’янська поїзд відправлятиметься по парних числах о 09:45 прибуттям до столиці о 20:30.

Також "Донецька залізниця" організовує спеціальний приміський електропоїзд між Слов'янськом і Краматорськом, підлаштований по часу до прибуття і відправки київсько-херсонського рейсу.

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Таким чином, на додачу до черезденного сполучення зі столицею, пасажири з Донеччини отримають нові сполучення: Корсунь; Сміла; Долинська; Миколаїв. А для пасажирів з Херсонщини: Гребінка; Лубни; Миргород; Полтава-Київська; Красноград; Лозова.

В прес-службі також нагадали, що наразі на Донеччину курсують наступні поїзди: №712 Київ — Краматорськ; №192 Одеса — Краматорськ; №104 Львів — Краматорськ.

Квитки можна придбати у застосунку, чат-ботах, на сайті та в касах "Укрзалізниці".

Робота Укрзалізниці - останні новини

Як повідомляв УНІАН, з 30 червня 2023 року "Укрзалізниця" посилила безпекові заходи та поновила супровід воєнізованою охороною пасажирських поїздів. За словами голови правління УЗ Євгена Лященко, працівники відомчої охорони вже здійснили 17 рейсів та долучилися до вирішення декількох конфліктних ситуацій.

Також у липні стало відомо, що пасажири української залізниці забувають в поїздах. Так, за перше півріччя цього року пасажири 4 880 разів звертались до контактного центру "Укрзалізниці" з проханнями знайти загублені речі.

Найчастіше пасажири забувають у поїздах гаманці, телефони, зарядні пристрої, ноутбуки, документи, годинники, прикраси всіх кольорів та розмірів, ключі.

В компанії зазначили, що "найулюбленіші" випадки – це забуті номерні знаки для автомобіля, церковна шапка, дитячий горщик, медичний корсет, кінна амуніція, капи для зубів, апарат для вирощування насіння і чорний підрясник з пачкою чіпсів зі сметаною та зеленню.

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