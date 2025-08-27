З 30 вересня багато українців у Польщі можуть опинитися в скрутному становищі.

Із 30 вересня близько 900 тисяч українців у Польщі можуть втратити право на захист, легальну роботу та медичне обслуговування нарівні з поляками.

Причиною цього є вето президента Польщі Кароля Навроцького на закон про допомогу українцям. Відповідну заяву зробив польський журналіст Марек Сієрант в етері програми "Суперпозиція".

"Призупиненням існуючого з 2022 року закону про допомогу українцям президент Навроцький доводить до того, що з 30 вересня всі українці, які перебувають під захистом польської держави, перестають перебувати тут легально", – сказав він.

Відео дня

За його словами, це означає, що українці не матимуть права на захист, нарівні з поляками користування медициною, а також не мають права легально працювати.

"Мають легалізуватися, а це досить складно. У такому становищі можуть опинитися 900 тисяч українців", – підсумував Сієрант.

Українці в Польщі: що треба знати біженцям

Днями президент Польщі Кароль Навроцький, який нещодавно вступив на посаду, ветував закон про допомогу українським громадянам. Глава польської держави заявив, що допомогу "800 плюс мають отримувати тільки ті українці, які беруть на себе зобов'язання працювати в Польщі".

У Європейській комісії не стали коментувати це вето, однак сказали, що рішення про підтримку біженців з України кожна країна ухвалює самостійно.

"Загалом, згідно з директивою про тимчасовий захист, держави-члени ЄС повинні надавати особам, які ним користуються, необхідну допомогу в галузі соціального забезпечення, медичного обслуговування та засобів до існування, якщо вони самі не мають достатніх ресурсів", – сказав представник Єврокомісії.

У Посольстві України в Польщі вже дали роз'яснення щодо ситуації. Там наголосили, що згідно з рішенням Ради Європейського Союзу, режим тимчасового захисту українців діє до березня 2027 року, і Польща має його дотримуватися.

Вас також можуть зацікавити новини: