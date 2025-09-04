Андрій Каут

Польща увійшла в двадцятку країн, ВВП яких перевищує 1 трильйон доларів.

Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща стала членом елітного клубу з 20 країн світу з економікою в трильйон доларів. За його словами, економічне зростання країни випереджає великі держави, передає Polskie Radio.

Як повідомив голова польського уряду, це історична віха для країни і загалом для неї "не останнє слово". Таким чином очільник уряду Польщі натякнув на подальші економічні амбіції.

Найбільший економічний ріст фіксувався в останні квартали. Валовий внутрішній продукт Польщі зріс на 3,4% у другому кварталі цього року, що забезпечило їй місце серед найшвидше зростаючих економік Європи.

Туск заявив, що Польща не має рівних за темпами зростання. Країна також лідирує за зростанням реального наявного доходу на душу населення. Цей показник найбільше зріс в період з кінця третього кварталу 2023 року по перший квартал 2025 року.

Показники Польщі в цій категорії значно перевищили середні показники країн G7 та інших європейських економік. Країна випередила такі багаті держави, як Нідерланди, Велика Британія, Франція, США, Австралія та Канада.

Внесок України в розвиток польської економіки

Після початку повномасштабної війни, в період з 2022 по середину 2025 року, українці в Польщі сформували майже 82,15 мільярда доларів ВВП.

Загальний розмір польської допомоги біженцям та Україні за цей час склав 10,4 мільярда доларів.

Українські переселенці збільшили реальний ВВП на 1,5% у 2022 році, на 2,3% – у 2023 році й на 2,7% – у 2024 році.

Українці допомогли польській економіці стати більш спеціалізованою та продуктивною. При цьому поляки не тільки не втратили робочі місця – а й подекуди навіть отримали більші заробітні плати на місцевому рівні.

