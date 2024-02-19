У неділю польські протестувальники заблокували рух пасажирського поїзда "‎Київ – Хелм"‎.

Рух пасажирських та вантажних потягів крізь українсько-польський кордон наразі відбувається без ускладнень. Про це повідомляє "‎Укрзалізниця"‎.

"‎Укрзалізниця"‎ наголошує на неприпустимості блокування руху залізничного транспорту"‎, – каже державне підприємство у своєму зверненні.

Подібні дії в "Укрзалізниці" розцінюють як обурливі, та такі, що негативно впливають на обороноздатність України і країн Євросоюзу.

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Нагадаємо, у неділю,18 лютого, було заблоковано рух поїзда №119 "‎Київ – Хелм", в якому перебували 260 пасажирів, переважно жінки та діти. Згодом рух поїзда було розблокувано.

В "Укрзалізниці" заявили, що уважно стежать за ситуацією і здійснюють взаємодію з компетентними органами для не повторення схожих ситуацій.

Блокада кордону: що відбувається

Ситуація на українсько-польському кордоні погіршується з кожним днем. Станом на ранок понеділка з польського боку заблокували шість пунктів пропуску. Найбільш складна ситуація виникла на пункті "Ягодин – Дорогуськ", де польські фермери повністю заблокували рух вантажного транспорту.

Повідомляється, що мітингувальники не пропускають гуманітарні, швидкопсувні вантажі та паливо, що напряму впливає на обороноздатність України. При цьому рейсові автобуси зранку пропускали у звичному режимі.

У неділю протестувальники почали блокувати залізничні колії на станції "Дорогуськ". Акція тривала до 17:30, рух поїздів розблокували польські поліцейські.

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