Більш 5,4 тис. українців зустрічатимуть Новий рік у поїздах, а найпопулярнішим напрямком поїздів є західний, повідомила прес-служба акціонерної компанії «Укрзалізниця».
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«Станом на 31 грудня пасажири викупили понад 5,4 тис. місць у поїздах, які курсуватимуть у новорічну ніч. Найпопулярнішим традиційно в цей час року став західний напрямок», - сказано в повідомленні.
Зазначається, що всього 1 січня курсуватимуть 60 пасажирських поїздів.
Згідно з повідомленням, «Укрзалізниця» забезпечить всі протиепідемічні заходи безпеки пасажирів під час подорожей.
Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» на зимові свята призначила кілька поїздів у напрямку Карпат, зокрема до Ворохти, Славського, Солотвиного, Рахова та Івано-Франківська.
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