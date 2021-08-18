Пасажирка посварила "Укрзалізницю" та заявила, що нині швидкісні потяги стали схожими на звичайні плацкарти.

У мережі жорстко "рознесли" потяги "Інтерсіті". Приємні враження від швидкісних потягів зіпсували антисанітарія та жахливі туалети, які стали схожими на плацкартні.

Скаргу на потяги та звернення до "Укрзалізниці" на своїй сторінці у Facebook розмістила Ольга Рузанова, яка їхала на "Інтерсіті" з Києва до Кривого Рогу.

Пасажирка розповіла, що спочатку потяги "Інтерсіті" були чистими та комфортними. Вона зазначила про "майже ідеальну" чистоту та можливість підключення до інтернету. Проте зараз, стверджує Рузанова, умови сильно змінились не в кращий бік.

"Кафе працює у вагоні з найбільшою кількістю пасажирів, там завжди черга за кавою та смаколиками, тому кількість людей у вагоні ще більша за номінальну. Туалети ….. антисанітарія повна … санітарний стан наближений до плацкартного вагона… ніякої обробки….сантехніка в жахливому стані…. Чому???" - написала обурена пасажирка.

Читайте такожВ Україні з'явиться національний авіаперевізник: названо терміниЖінка не може зрозуміти, як сталося, що потяги "Інтерсіті" так зіпсувалися через антисанітарію. Вона звернулася до "Укрзалізниці" та спитала, чому компанія надає такі неякісні послуги.

У коментарях користувачі зазначили, що антисанітарія та бруд могли з'явитись у потягах не тільки через "Укрзалізницю".

"То не тільки "Укрзалізниця" стратила, то наші співгромадяни обізлюються й деградують все сильніше" - написав один з коментаторів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що "Укрзалізниця" витратила 67 мільйонів гривень на ремонт Hyundai, що зійшов з рейок.

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Автор: Поліна Кузенко