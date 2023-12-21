В УЗ просять пасажирів, що вже в дорозі, врахувати зміну в часі прибуття для планування подальших можливих пересадок.

Низка поїздів "Укрзалізниці" на перемишльському напрямку знову курсує з відставанням від графіка сходження вантажного поїзда поблизу Медики в Польщі 20 грудня.

Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram, чеський рейс RJ1022 до Праги дочекався вночі українських пасажирів і відправився о 3:22, зараз вже на під'їзді до столиці Чехії - дякуємо чеським колегам за взаємодію.

Зазначається, що проїзд на польському кордоні було повністю відновлено ввечері в середу, але через інцидент п’ять поїздів вирушили із затримкою:

Відео дня

- №716/715 Перемишль - Київ відправився зі станції Львів о 09:42 (+7:07);

- №31/32 Перемишль - Запоріжжя +5:37;

- №51/52 Перемишль - Київ +3:00;

- №35/36 Перемишль - Одеса +1:55;

- №37/38 Ужгород - Одеса +1:55.

В УЗ просять пасажирів рейсів, що вже в дорозі, врахувати зміну в часі прибуття для планування подальших можливих пересадок.

"Укрзалізниця" - останні новини

"Укрзалізниця" додала місця в поїздах на найбільш ажіотажних напрямках грудня. 19 грудня стало відомо, що в зв'язку зі зростанням попиту УЗ призначила низку додаткових вагонів до потягів, що курсують найпопулярнішими маршрутами. Додаткові місця вже з'являються на рейсах: 67/68 Київ – Варшава; 7/8 Чернівці – Київ; 88/87 Ковель – Запоріжжя; 98/97 Ковель – Київ; 194/193 Кривий Ріг – Ясіня; 192/91 Львів – Київ.

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