Тимчасові проблеми торкнуться двох пасажирських потягів.

Через сходження вантажного поїзда у Польщі рух поїздів до станції Медика (Перемишльський напрямок) призупинено орієнтовно на дві години.

"Це означає затримку щонайменше двох українських поїздів: 31 Запоріжжя - Перемишль; 74 Перемишль – Харків", - сказано в повідомленні прес-служби "Укрзалізниці" в офіційному Telegram-каналі.

В "Укрзалізниці" зазначають, що тримають зв'язок із польськими колегами щодо якнайшвидшого відновлення руху.

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"Пасажирів харківського поїзда просимо інформувати поїзну бригаду або нашу онлайн-підтримку щодо необхідності стиковок з іншими поїздами по території України", - йдеться в повідомленні компанії.

Українська залізниця - куди можна доїхати

У зв'язку зі зростанням попиту "Укрзалізниця" призначила додаткові вагони до потягів, які курсують найпопулярнішими маршрутами грудня.

Додаткові місця вже з'являються на рейсах:

67/68 Київ – Варшава;

7/8 Чернівці – Київ;

88/87 Ковель – Запоріжжя;

98/97 Ковель – Київ;

194/193 Кривий Ріг – Ясіня;

192/91 Львів – Київ

Крім того, у вівторок, 19 грудня, було запущено перший рейс потягу №143 сполученням "Суми – Рахів".

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