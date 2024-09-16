Всі поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні курсують без змін.

У понеділок, вранці 16 вересня, через повінь у Центральній Європі скасовано деякі поїзди, частина змінила напрямок руху, повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Так, згідно з повідомленням, рейс Відень - Київ - Відень сьогодні курсує як Будапешт - Київ - Будапешт.

Зазначається, що інший рейс сполученням Чоп - Відень угорськими вагонами класу "Інтерсіті" також обмежений до Будапешта.

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При цьому рейси Прага - Перемишль - Прага скасовані.

"Рейс Прага - Чоп прямує в обʼїзд і прибуде до Чопа +2 години до розкладу. З Чопа - за графіком", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в "Укрзалізниці" зазначили, що всі поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні курсують без змін.

Повені у Європі - останні новини

Центральну Європу накрили потужні дощі, виникли повені. Так, в Румунії від повеней постраждали 19 сіл у восьми повітах, були загиблі. Також через повінь на польсько-чеському кордоні на невизначений час було закрито два пункти пропуску, оскільки вони не могли працювати.

15 вересня повідомлялося, що у зв’язку з повенями, що затопили Польщу та Чехію, очікувалися зміни у курсуванні міжнародних потягів з та до України, деякі рейси було відмінено.

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