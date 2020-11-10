Найпопулярнішим електромобілем в Україні залишається Nissan Leaf.

Продажі автомобілів з електродвигуном в Україні в січні-жовтні цього року зросли в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року на 1% – до 6309 одиниць.

Читайте такожChevrolet почне продавати комплекти eCrate для переробки авто на електрокарі (відео)

Про це передає Асоціація автовиробників України "Укравтопром" на своєму сайті.

Зокрема, реєстрації легкових електромобілів у січні-жовтні склали 6016 штук (з них нові авто становлять 8%), комерційних – 292 штуки (нових – 3%). За 10 місяців цього року було зареєстровано також один новий електробус.

Топ-5 популярних електрокарів

Найпопулярнішим електромобілем в Україні залишався Nissan Leaf (з початку року 1912 автомобілів цієї моделі отримали українські номери);

На другому місці – Tesla Model 3 (729 авто);

На третьому – Tesla Model S (676 авто);

На четвертому – Fiat 500e (319 авто);

На п'ятому розташувалися два авто з 310 реєстраціями кожен – Chevrolet Bolt і Tesla Model X.

Згідно з повідомленням, у жовтні продажі автомобілів з електродвигуном в Україні у порівнянні з аналогічним місяцем 2019 року скоротилися на 15% - до 657 авто. Частка нових автомобілів становила 11%.

Реєстрації легкових електромобілів у жовтні в річному вираженні скоротилися на 11% - до 632 штук, комерційних – на 59% (до 25 авто).

Що цьому передувало

Продажі автомобілів з електродвигуном в Україні в січні-вересні цього року зросли в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року на 6% – до 5,4 тисячі одиниць.

Продажі автомобілів з електродвигуном в Україні у 2019 році в порівнянні з 2018 роком збільшилися майже в 1,5 раза – до 7542 одиниць.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, міністерство спільно з бізнесом і громадськістю розробляють стратегію розвитку автомобільної промисловості, яка передбачатиме впровадження стимулів для вітчизняного виробництва електрокарів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець