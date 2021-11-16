Раніше вони були закріплені за Міністерством розвитку громад і територій.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект, згідно з яким Міністерство інфраструктури отримує повноваження щодо визначення системи ціноутворення у сфері будівництва автодоріг загального значення.

Як передає кореспондент УНІАН, за проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування" №2234 проголосували 239 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Варто зазначити, що раніше повноваження щодо затвердження кошторисних норм і нормативів було закріплено за Міністерством розвитку громад і територій, а цей законопроект пропонує передати їх центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, тобто Міністерству інфраструктури.

"Розроблення та затвердження нормативів визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, визначення порядку їх застосування здійснює центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства", - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

"Велике будівництво":

З березня 2020 року в Україні триває національний проект "Велике будівництво", в рамках якого здійснюється будівництво та ремонт доріг, а також інших об'єктів інфраструктури.

4 лютого 2021 року Рада спростила отримання права на будівництво доріг.

Автор: Дмитро Шварц