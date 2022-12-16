Пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться під резервними тепловозами.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних дільниць у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена. Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці" в Telegram.

"Наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться під резервними тепловозами. Зберігайте спокій, слідкуйте за оновленнями інформації на офіційних каналах "Укрзалізниці" та вокзалах", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін, рух жодного поїзду дальнього слідування не скасовується.

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"Знову обстріли, знову відключення електропостачання, знову переходимо на план Б. Жодного поїзда дальнього слідування не вскасовуємо. Так, будуть затримки, але всіх довеземо", - запевнив Камишін.

Ракетна атака України 16 грудня

Як повідомляв УНІАН, наразі триває масштабна російська ракетна атака по Україні. Відомо про вибухи у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах столиці.

Також окупанти влучили по трьох об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині, зокрема у Харкові.

Мери Харкова та Полтави повідомили про знеструмлення міст.

Крім того, російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю і Кривому Рогу Дніпропетровської області.

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