Частка нових машин на акумуляторних джерелах живлення у реєстраціях склала 23%.

Упродовж січня українці придбали майже 1,3 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Із них 97% легкових авто, близько 3% комерційних і один автобус.

Як повідомляє "Укравтопром", у порівнянні із січнем 2022 року поповнення автопарку електрокарів збільшилось удвічі. Також зазначається, що частка нових машин на акумуляторних джерелах живлення у реєстраціях склала 23% проти 20% у січні 2022 року.

Найпопулярнішим електрокаром в Україні вперше став Volkswagen ID.4. За місяць українську реєстрацію отримали 275 авто цієї моделі (130 нових та 145 вживаних).

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Другий результат у Nissan Leaf - 171 шт. (2 нових і 169 вживаних). На третьому місці Tesla Model 3 - 108 шт. (усі б/в). Четверта за популярністю модель - Dongfeng Honda M-NV - 104 шт. (41 нових, 63 б/в). Замикає ТОП-5 січневого ринку електромобілів - Tesla Model Y - 64 шт. (1 новий).

"В сегменті електричних комерційних авто першість традиційно за Renault Kangoo Z.E. - 16 шт. (усі вживані)", - додали в "Укравтопромі".

Ринок автомобілів в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за січень 2023 року українці придбали та зареєстрували близько трьох тисяч нових легкових авто. Також у січні 2023 року в Україні було зареєстровано 703 нових комерційних вантажних та спецавтомобілів. Крім того, у січні українці зареєстрували 11,5 тис. вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону.

За підсумками 2022 року, українці загалом придбали 13,6 тис. авто з нульовим рівнем викидів, що в півтора рази більше порівняно з 2021 роком. Як повідомляли в "Укравтопромі", крім загального зростання ринку електромобілів, відбулося зростання на ньому частки нових машин. Найпопулярнішим легковим електромобілем в Україні торік став Nissan Leaf.

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