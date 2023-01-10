Українці за 2022 рік придбали 13,6 тис.електромобілів.

Українці торік придбали 13,6 тис. авто з нульовим рівнем викидів, що в півтора рази більше порівняно з 2021 роком.

Як повідомили в прес-службі "Укравтопрому", крім загального зростання ринку електромобілів, відбулося зростання на ньому частки нових машин.

"Якщо у 2021 році у реєстраціях BEV (транспортного засобу на акумуляторних джерелах живлення – УНІАН) частка нових авто становила 14%, то за підсумками 2022 року – 17%", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що найпопулярнішим легковим електромобілем в Україні залишається Nissan Leaf.

Топ-5 ринку легкових електромобілів виглядає наступним чином: Nissan Leaf - 2,349 тис.шт.; Volkswagen ID. 4 - 1,407 тис. шт.; Tesla Model 3 - 952 шт.; Volkswagen e-Golf - 862 шт.; Renault Zoe - 674 шт.

У прес-службі також додали, що у грудні 2022 року український автопарк поповнили майже 1,6 тис.авто на акумуляторних джерелах живлення, що на 66% більше, ніж роком раніше.

Війна в Україні та ситуація на ринку автомобілів:

Протягом липня 2022 року, через місяць після скасування пільг на розмитнення імпортних товарів, ринок нових легкових автомобілів в Україні збільшився більш ніж на чверть.

Українці у листопаді 2022 року придбали 3,090 тис. нових легкових автомобілів.

За даними "Укравтопрому", українці в листопаді зареєстрували майже 15 тис. іномарок, що були у вжитку.

У 2022 році українці зареєстрували 37,9 тис.нових легкових автомобілів. У порівнянні з 2021 роком ринок нових авто скоротився на 63% і досяг найнижчого рівня з початку століття.

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