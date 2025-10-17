Експерти вважають літак занадто дорогим для того, щоб стати повноцінною заміною радянського Ан-2.

Модернізований легкомоторний "Байкал" буде готовий вже цього року, після завершення всіх лабораторних робіт, пише ТАСС.

"Що стосується "Байкалу", то ви знаєте, ми продовжуємо фінансувати дослідно-конструкторські роботи в цій частині. <...> Літак буде готовий злетіти цього року, як тільки ми закінчимо всю лабораторію з двигуна. Ви знаєте, що під нього створюється ВК-800, новий гвинт", – сказав голова російського Мінпромторгу Антон Аліханов на засіданні комітету Держдуми з питань бюджету та податків.

Довідка УНІАН. ЛМС-901 "Байкал" - російський легкий багатоцільовий літак, призначений для вирішення широкого спектру завдань - від вантажопасажирських перевезень до надання послуг санітарної авіації.

Крейсерська швидкість літака становить до 300 км на годину, максимальна дальність польоту – 3 тис. км (з корисним навантаженням 2 тонни – 1,5 тис. км). Раніше Аліханов говорив, що перші п'ять літаків буде поставлено авіакомпанії "Аврора" наприкінці наступного року.

Попри переможні реляції, поява ЛМС-901 не радує незалежних російських фахівців. Літак повинен замінити дешевий радянський Ан-2 на прізвисько "Кукурудзник", проте сам він доволі дорогий.

За останні роки вартість "Байкалу" зросла зі 178 мільйонів російських рублів (2,3 мільйона доларів) до 315–320 мільйонів (4–4,1 мільйона доларів). Це зробило його майже "золотим" – принаймні, для свого класу.

Альтернативним варіантом для росіян є модернізація існуючого парку літаків Ан-2. Проте, ці машини не вічні, а окрім того проєкти їх модернізації також стикаються із технічними труднощами.

З проблемами стикаються й інші проєкти російського цивільного авіабудування. Нещодавно РФ вдруге перенесла сертифікацію нового регіонального турбогвинтового літака Іл-114-300, виробляти який хотіли почати в наступному році. Ця машина повинна стати заміною старим радянським Ан-24 і Ан-26, а також західними літаками на регіональних маршрутах.

