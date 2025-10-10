Передбачалося, що сертифікацію Іл-114-300 буде завершено до кінця цього року.

В Росії вдруге перенесли сертифікацію нового регіонального турбогвинтового літака Іл-114-300, виробляти який хотіли почати вже в наступному році. Про це повідомляє The Moscow Times.

"‎Іл-114-300 фактично перебуває на завершальній стадії сертифікації, і ми плануємо, що сертифікація та видача сертифіката типу буде завершена в першому кварталі наступного року"‎, – наводить видання слова голови Росавіації (Федеральне агентство повітряного транспорту) Дмитра Ядрова.

66-місний Іл-114-300 - модернізована версія базового Іл-114-100, яку позиціонують як заміну старим радянським Ан-24 і Ан-26, а також французькому ATR72 і канадському Bombardier Dash 8 на регіональних маршрутах. Оновлений літак отримав двигун ТВ7-117СТ-01 і ‎вдосконалену авіоніку‎.

За базовим сценарієм програми розвитку авіапромисловості до 2030 року, прийнятим у 2022 році, виробництво Іл-114-300 хотіли розпочати ще у минулому році.

У 2025-му загальну кількість машин планували довести до десяти. За новим планом, випустити перші три Іл-114-300 хочуть у 2026 році. До 2030 року росіяни планують виготовити 51 літак цього типу.

Криза російської цивільної авіації - головні новини

Російські фахівці констатують, що виконання програми з розвитку цивільної авіації в РФ повністю провалено. Станом на серпень російські виробники змогли здати перевізникам лише один із 15 запланованих на поточний рік пасажирських літаків.

Однією з головних причин цього називають міжнародні санкції, які ввели після початку вторгнення в Україну. Самі росіяни визнають, що для відродження авіапрому в РФ "немає ні компонентної бази, ні технологій, ні заводів, ні інженерів".

Нестача нових літаків вже призвела до стрімкого зростання аварійності в регіональній авіації РФ. Раніше стало відомо, що кількість авіапригод в Росії у 2024 році зросла до 17 проти восьми у 2023-му, а кількість загиблих збільшилася до 37 проти 12.

