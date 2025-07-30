Пошкоджено вокзал у Павлограді, колії та контактну мережу.

Вночі росіяни атакували залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині, в результаті чого пошкоджено вокзал у Павлограді, колії та контактну мережу.

Про це повідомила Укрзалізниця. Зазначається, що постраждалих серед пасажирів або залізничників немає, всіх вдалося вчасно вивести в укриття.

Водночас через пошкодження інфраструктури вранці низка приміських поїздів прямує зміненим маршрутом:

Відео дня

№6272 курсуватиме за маршрутом Варварівка – Лозова (замість Синельникове-1 – Лозова).

№6277 курсуватиме за маршрутом Лозова – Варварівка (замість Лозова – Дніпро).

№7010 курсуватиме за маршрутом Камʼянське – Орлівщина (замість Камʼянське - Краматорськ).

№6536 курсуватиме за маршрутом Запоріжжя-2- Синельникове-1 (замість Запоріжжя-2 – Лозова).

"Пішли на це з міркувань безпеки та задля можливості оперативно відремонтувати ушкодження", - пояснюють у перевізника.

Атаки на Дніпропетровщину

У березні Росія здійснила атаку по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини. Спершу удар було нанесено балістичною ракетою. Повідомлялось, що поранень зазнали четверо залізничників, але на рух пасажирських поїздів впливу не було. І через деякий час ворог вдарив дронами по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщині. Тоді повідомлялося про знеструмлені ділянки, але рух поїздів курсував за графіком.

За кілька днів до цього був ще один удар по Дніпропетровщині, в результаті якого було пошкоджено інфраструктуру "Укрзалізниці".

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