Міністерство закордонних справ України засуджує та вважає нікчемним розпорядження уряду Російської Федерації від 22 серпня 2025 року, яким морські порти тимчасово окупованих українських міст Бердянська та Маріуполя було включено до переліку портів РФ, відкритих для заходу іноземних суден. Про це повідомила прес-служба МЗС.

"Розцінюємо такі дії як чергову спробу Росії легалізувати свою окупацію та закріпити незаконний контроль над українськими територіями", - йдеться у повідомленні.

У відомстві пояснили, що зазначене рішення є порушенням фундаментальних норм і принципів міжнародного права, зокрема: Статуту ООН, що закріплює принцип суверенітету держав та заборону на втручання у їхні внутрішні справи, Конвенції ООН з морського права від 1982 року, яка встановлює, що регулювання судноплавства в територіальних водах України належить виключно до її компетенції, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, які підтверджують суверенітет України над усіма територіями в межах її міжнародно визнаних кордонів та рішуче засуджують триваючу російську агресію.

В МЗС наголосили, що Україна закликає партнерів запровадити додаткові жорсткі санкції проти всіх російських фізичних та юридичних осіб, іноземних компаній, у разі їхнього задіяння в комерційній діяльності в морських портах Бердянська та Маріуполя, а також суден, що заходитимуть у порти на тимчасово окупованих територіях України.

Також міністерство закликало Міжнародну морську організацію (ІМО) невідкладно відреагувати.

"Закликаємо ІМО рекомендувати державам-членам, у межах їхньої національної юрисдикції та міжнародних зобов’язань, вживати належних заходів щодо суден, які порушують зазначений режим. Переконані, що грубе порушення Росією міжнародного права щодо закритих портів на тимчасово окупованій території України вимагає адекватної реакції міжнародної спільноти щодо портів на території Росії, зокрема тих, які задіяні в функціонуванні російської воєнної машини, та запровадження проти них жорстких санкцій", - зазначили в зовнішньополітичному відомстві.

Маріуполь та Бердянськ - рішення Росії

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти додали до переліку портів, відкритих для заходу іноземних суден, українські міста Маріуполь та Бердянськ. Розпорядження підписано прем'єр-міністром Російської Федерації Михайлом Мішустіним. Це, як вважають представники так званої ДНР, дозволить окупантам активніше вивозити вкрадену продукцію з Донбасу та окупованої частини Запорізької області.

Основною номенклатурою вантажу Маріупольського порту є метал, вугілля та зерно. Що стосується Бердянського порту, то, за даними ЗМІ, лише минулого року через нього незаконно вивезли понад 300 тисяч тонн награбованого зерна, а в планах окупаційної "влади" – збільшення вантажообігу окупованого Бердянського порту до 1,2 млн тонн на рік до 2027 року.

