Це дозволить окупантам активніше вивозити вкрадену продукцію з Донбасу і окупованої частини Запорізької області.

Російські окупанти додали до переліку портів, відкритих для заходу іноземних суден, українські міста Маріуполь та Бердянськ.

Розпорядження підписано прем'єр-міністром Російської Федерації Михайлом Мішустіним, пише Центр транспортних стратегій (ЦТС).

"Це, як вважають представники так званої ДНР, дозволить окупантам активніше вивозити вкрадену продукцію з Донбасу та окупованої частини Запорізької області", - ідеться в повідомленні.

Відео дня

Основною номенклатурою вантажу Маріупольського порту є метал, вугілля та зерно.

У ЦТС раніше повідомляли, що росіяни вивозять з порту тимчасово окупованого Маріуполя п'ять суден вугілля за два тижні, тобто від 40 до 60 тисяч тонн на місяць.

Що стосується Бердянського порту, то, за даними Центру, лише минулого року через нього незаконно вивезли понад 300 тисяч тонн награбованого зерна, а в планах окупаційної "влади" – збільшення вантажообігу окупованого Бердянського порту до 1,2 млн тонн на рік до 2027 року.

Ситуація в окупованих Маріуполі та Бердянську

Раніше російські окупанти в Маріуполі почали розчищати морську акваторію, ймовірно, для проходу великих суден чи військових цілей, повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Також він не виключає, що розчищення фарватеру може мати відношення до військової навігації.

Як писав УНІАН, під російською окупацією чимало курортів Азовського моря, раніше популярних та багатолюдних, занепадають і перетворюються на пустку, в тому числі і Бердянськ. Так, у розпал курортного сезону на вулицях майже немає людей, а пляжі курорту також потроху дичавіють та заростають травою.

Вас також можуть зацікавити новини: