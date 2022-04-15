Зокрема, з Чернігова до Києва та у зворотному напрямку курсуватиме дизель-поїзд № 894/893.

"Укрзалізниця" з 16 квітня відновлює залізничне сполучення з деблокованим Черніговом та низкою населених пунктів області.

Про це повідомляється у Telegram-каналі компанії.

"Укрзалізниця" з 16 квітня відновлює залізничне сполучення з Черніговом. Це місто було у ворожій блокаді понад місяць і постійно бомбардувалося артилерією ворога", – йдеться в повідомленні.

За інформацією компанії, до обласного центру їздитиме регіональний дизель-поїзд № 894/893, він вирушатиме з Чернігова о 07:00 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський об 11:06. У зворотному напрямку поїзд буде відправлятися о 15:18 та прибуватиме до Чернігова о 19:20.

Зазначається, що дизель-поїзд робитиме зупинки на станціях Муравійка, Ім. Бориса Олійника, Вересоч, Вертіївка, Ніжин, Носівка, Кобижчі, Бобровиця, Заворичі, Бобрик, Бровари, Дарниця, Видубичі, Київ-Деміївський та Протасів Яр.

На маршруті спочатку курсуватимуть дизель-поїзди польського виробника Pesa, пізніше – сучасні пасажирські вагони на локомотивній тязі.

"Зокрема, вже відновили залізничне сполучення із Сумською областю, тепер на черзі Чернігівська область. Відновлення міграції населення між містами означає, що наша економіка починає працювати, ми стаємо сильнішими", – зазначив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

Задля відновлення руху до Чернігова залізничники у стислі строки відремонтували майже 300 км колій, міст на станції Заворичі та на перегоні Липів Ріг – Вертіївка, шляхопровід у Ніжині. Також на напрямку відновлено пристрої СЦБ та зв'язку. На дільниці Бровари – Ніжин – Чернігів відновлено контактну мережу, на інших ділянках роботи ще продовжуються.

Крім того, "Укрзалізниця" відновлює з 16 квітня рух приміських поїздів Дарниця — Ніжин. Перший поїзд з Ніжина вирушатиме о 06:00 та прибуватиме на залізничну станцію Дарниця (Київ) о 08:45. Наступний поїзд вирушатиме з Ніжина о 12:15 та прибуватиме до Києва о 15:00.

У зворотному напрямку поїзди вирушатимуть з Дарниці о 09:00 та 17:17, прибуватимуть до Ніжина об 11:45 та 20:00 відповідно.

В компанії нагадали, що "Укрзалізниця" призначила регіональний експрес Харків — Ворожба (через Суми) та зворотно.

Також з 12 квітня було відновлено потяги у Сумській області: Терещенська — Шостка, Конотоп — Шостка, Конотоп — Ворожба, Конотоп — Бахмач, Хутір Михайлівський — Конотоп та Терещенська — Конотоп.

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