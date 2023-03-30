У Службі закликають зачекати, доки ситуація з погодними умовами стабілізується.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій водіям поки не рекомендують "перевзуватися" на літню гуму.

Про це під час брифінгу сказав прес-офіцер ДСНС Олександр Хорунжий. Відповідаючи на запитання щодо можливих ускладнень погодних умов наступного тижня, він зауважив, що ДСНС до цього постійно готова і постійно моніторить ситуацію. "Я б зараз не рекомендував водіям "перевзуватися" на літню гуму. Поки що почекайте, коли ситуація з погодними умовами стабілізується", - закликав він.

Крім того, Хорунжий зазначив, що ДСНС моніторить ситуацію щодо можливого підйому рівнів води в річках.

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"Зокрема у нас є інформація, що 31 березня, у зв'язку з опадами, на річках басейну Прип'яті очікується підвищення рівнів води на 0,1-0,3 м і вихід води, відповідно, на заплави. Це стосується Ковельського, Камінь-Каширського районів Волинської області", - розповів представник Служби.

Негода в Україні - останні новини

Як відомо, в останні дні в Україну прийшло похолодання. Це призвело да аварій на дорогах, знеструмлення та збільшення енергоспоживання.

28 березня через негоду у восьми областях на заході та півдні України відбулися знеструмлення.

Крім того, в Одесі від вітру впали майже 50 дерев, повідомлялося про постраждалих. В порту "Чорноморськ" чоловіка здуло вітром з фури, він загинув.

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що завтра варто очікувати на атмосферний фронт із заходу, який призведе до дощів та снігу.

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