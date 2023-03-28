Чоловік загинув від отриманих травм.

В морському порту "Чорноморськ" Одеської області водія здуло вітром з фури, чоловік загинув.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. "Несчастний випадок у порту "Чорноморськ" - водій фури виліз на причеп та його здуло поривом вітру. Від отриманих травм водій помер", - йдеться у повідомленні.

Також у соцмережах оприлюднено відповідні фото, на якому біля вантажівки лежить загиблий чоловік.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у багатьох областях України погіршилася погода. У Карпатах тепература впала майже до -15 градусів.

Енергетики повідомили, що через штормовий вітер та сніг з дощем у восьми областях країни відбулися знеструмлення. Також на стан енергосистеми вплинуло похолодання.

Повідомлялося, що 28 березня в Одесі через штормовий вітер впали майже півсотні дерев. Відомо, що двоє людей отримали травми, їм довелося звернутися до лікарень.

Укргідрометцентр вже оголосив штормове попередження в Україні на 29 березня, йдеться про І рівень небезпечності.

Також відомо, що завтра похолодання добереться навіть до сходу країни. А у столиці максимальна температура сягне +1°...+2°.

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