У Москві відразу ж заявили про дискримінацію і знайшли винних.

Турецька влада заборонила російським літакам з подвійною реєстрацією використовувати повітряний простір країни. Обмеження вступило в силу 1 листопада.

Член ради директорів авіакомпанії Nordwind Анна Підгорна у коментарі російському виданню РБК зазначила, що час польоту з Росії до Єгипту збільшився 20-30 хвилин, але на вартість турів це не вплинуло.

При цьому в Мінтрансі РФ подібні рішення Туреччини вже назвали "дискримінацією". У відомстві заявили, що нібито суперечить цілям і завданням Міжнародної організації цивільної авіації.

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Крім того, винними виявилися і Бермуди, які не знімають російські літаки зі своєї реєстрації.

"Відповідні запити Російські перевізники направляли на адресу Бермудських авіавлади. Затягування ж дерегістрації повітряних суден Бермудським авіарегістром є грубим порушенням Чиказької конвенції", - запевнили в Мінтрансі.

Санкції проти російських літаків - що відомо

З 24 лютого авіакомпанії перестали використовувати територію Російської Федерації. У зв'язку з цим в уряді РФ почали обговорювати націоналізацію чужих літаків.

Крім того, на початку березня Airbus припинив техобслуговування літаків російських авіакомпаній. У свою чергу Москва звернулася до Пекіна для закупівлі запчастин для літаків, але у там відмовили.

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