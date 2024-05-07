"Укртрансбезпеки" ухвалює рішення відключити перевізників-порушників від системи "Шлях".

Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем "Укртрансбезпеки" ухвалила рішення відключити 12 перевізників від системи "Шлях" на три місяці за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону. Про це в Telegram повідомила Державна служба України з безпеки на транспорті.

Зазначається, що така відповідальність передбачена постановою Кабінету міністрів №57 від 27 січня 1995 року. На розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.

"За матеріалами Державної прикордонної служби України, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", – розповіли в "Укртрансбезпеці".

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Варто зазначити, що це не перше рішення щодо відключення від системи "Шлях" за аналогічні порушення. Так, у квітні у такий спосіб покарали 24 перевізника.

Виїзд чоловіків за кордон

В Закарпатському обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки пояснили зупинку фур, що здійснюють закордонні перевезення вантажів. Зокрема, чи можуть мобілізувати водіїв до армії.

Водночас в уряді розповіли, як студенти-чоловіки можуть виїхати за кордон. Раніше через воєнний стан здобувати знання в університетах за кордоном могли лише дівчата. Однак уряд ухвалив зміни, що дозволяють хлопцям також ставати учасниками програм академічної мобільності.

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