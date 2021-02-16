За даними Мінінфраструктури, на сьогоднішній день в компанії працює понад 260 тисяч залізничників.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) планує масове скорочення співробітників, зокрема планується звільнити 30 тисяч залізничників.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Профспілки залізничників і транспортних будівельників України Вадим Бубняк на прес-конференції в Києві.

"У січні на засіданні правління "Укрзалізниці" були затверджені контрольні завдання по фонду оплати праці, середньооблікової чисельності. Ці завдання були доведені керівникам регіональних філій, і їх виконання тягне за собою масове звільнення залізничників. Як нам було сказано на одній зустрічі з головою компанії - це 30 тисяч осіб", - сказав він.

Згідно з даними Міністерства інфраструктури, на сьогодні персонал УЗ налічує понад 260 тисяч працівників.

За словами Бубняка, голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак також зобов'язав керівників філій призупинити дію низки зобов'язань колективних договорів.

Крім цього, голова профспілки повідомив, що фінплан "Укрзалізниці" на 2021 рік не передбачає коштів на проведення культурно-масової та спортивної роботи, часткову компенсацію на проживання залізничників у гуртожитках, відшкодування пільгових пенсій залізничникам, які працюють у шкідливих та небезпечних умовах праці.

Також він зазначив, що 34 тисяч співробітників УЗ все ще працюють на неповному робочому тижні.

За словами Бубняка, керівництво компанії не йде на компроміси, тому профспілка подала до суду позов з вимогою підвищити заробітну плату і виплатити залізничникам 13-у заробітну плату (винагорода за результатами роботи за поточний рік).

Він повідомив, що 17 лютого близько 3,5 тисячі залізничників проведуть пікет під будівлею уряду з вимогою втрутитися в цю ситуацію.

Що цьому передувало

"Укрзалізниця" планує всі відстрочені соціальні виплати співробітникам здійснити протягом 2021 року.

У 2020 році компанія направила понад 1 мільярд гривень на виплату зарплат своїм працівникам, які перебувають у простої, при цьому залізничникам виплачувалося 100% окладів.

Довідка УНІАН

"Укрзалізниця" є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі.

Компанія входить до переліку держпідприємств, що не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту.

За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Автор: Павло Степанець