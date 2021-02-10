Тимчасове обмеження діятиме з 7:00, аби мінімізувати затори та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

Відзавтра з 7:00 на період ускладнення погодних умов діятиме тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва.

Про це повідомила прес-служба Київської міської держадміністрації.

"11-12 лютого синоптики прогнозують сильний, мокрий сніг, хуртовини та похолодання. Таке обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Великогабаритний транспорт пускатимуть до міста залежно від погодних умов та ситуації на дорогах. Просимо водіїв великогабаритного транспорту врахувати цю інформацію та заздалегідь формувати свої маршрути", - йдеться в повідомленні.

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Міська влада звертається до водіїв з проханням не користуватися особистим авто під час снігопаду та за можливості надавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. "Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовані", - наголосили в держадміністрації.

Нагадаємо, на 8 в'їздах до Києва розгорнуті пункти обігріву для водіїв. Вони обладнані пічками, забезпечені їжею і чаєм.

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Автор: Юлія Петриченко