Судно, що забруднювало акваторію Чорного моря, вже належить державі.

Танкер "Делфі", який у 2019 році зазнав аварії на узбережжі Одеси, через отримані пошкодження відновленню не підлягає, його можуть пустити на брухт.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" з посиланням на в.о. керівника АМПУ Олександра Голодницького.

Як зазначається, вже набуло чинності рішення суду про те, що "Делфі" є державною власністю. Подальша доля танкера вирішуватиметься після того, як Кабінет міністрів визначить, на баланс якого міністерства передадуть поржавіле судно. Надалі цей балансоутримувач ухвалить відповідне рішення.

Як зазначили в АМПУ, якщо балансоутримувачем визначать Міністерство інфраструктури, "Делфі" займатиметься Адміністрація морпортів.

"Вже зараз зрозуміло, що ремонт танкера недоцільний через значні пошкодження. Відновленню він не підлягає", - пояснили в АМПУ.

Тому, ймовірно, "Делфі" буде продано на брухт для компенсації збитків, в тому числі "Адміністрації морських портів України". У разі ухвалення такого рішення, цим займуться в порту "Чорноморськ", де танкер перебуває з осені 2020 року.

Аварія танкера "Делфі": що сталося

Як повідомляв УНІАН, в листопаді 2019 року в Чорному морі, біля берегової лінії пляжу "Дельфін" (Одеса), зазнав аварії танкер "Делфі" (Delfi) з трьома українцями на борту. В результаті аварії було забруднено узбережжя.

Судновласник пообіцяв прибрати танкер з пляжу ще до 31 березня 2020 року, потім терміни переносилися. Низка спроб завершилася невдачею. 26 липня комісія з ТЕБ і НС Одеської ОДА визнала ситуацію з "Делфі" надзвичайною. Судновласнику відмовили у продовженні робіт.

Читайте такожНа Одещині отруїли лелеку, врятованого торік після сильного градуУ серпні було підписано договір між АМПУ, компаніями "Краншип" і "Бруклін-Київ", які надалі виконали та фінансували роботи з підняття танкера.

1 вересня Господарський суд Одеської області заарештував "Делфі" за позовом АМПУ. 10 вересня танкер з пляжу прибрали та відбуксирували в порт "Чорноморськ".

У 2021 році суд визнав за державою право власності на танкер. Крім того, суд відкрив ще одну справу про відшкодування збитків на 7,5 млн грн стосовно судновласника (компанії Mister Drake PC) за позовом Одеської міської ради. У листопаді Господарський суд Одеської області вже ухвалив рішення про стягнення понад 16 тис. дол. з власника танкера "Делфі" за забруднення узбережжя.

У рамках розслідування пред'явлено підозру в недбалості колишньому капітану порту "Південний". За даними слідства, він не вжив необхідних заходів і належним чином не оцінив загрозу виникнення надзвичайної ситуації: не відреагував на дрейф неконтрольованого технічно несправного судна, яке без необхідних документів і з невеликим екіпажем (менше дозволеного), перетнуло держкордон.

Крім того, в недбалому ставленні до військової служби підозрюють колишнього командира корабля морської охорони ДПСУ, який знав про порушення на судні, але не вжив заходів щодо його затримання і конвоювання до найближчого порту. У ДПСУ стверджують, що офіцер не винен.

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Автор: Лариса Козова