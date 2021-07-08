Господарський суд Одеської області відкрив ще одну справу про відшкодування збитків на 7,5 млн грн відносно компанії Mister Drake PC, яка володіла бункерувальником «Делфі», що зазнав аварії на узбережжі у 2019 році.
Про це повідомила прес-служба суду.
Зазначається, що у провадженні одного з суддів перебуває справа за позовом Одеської міської ради до компанії Mister Drake PC.
Позов стосується вимог про відшкодування збитків, заподіяних в результаті пошкодження підводного хвилеріза.
Читайте також"Наш, російський": у Харкові сталася різанина через суперечку про Крим (відео)У позові сказано, що в результаті аварії 29 листопада 2019 року був пошкоджений хвилеріз, який розташований між траверсами №10 і №10а в районі пляжу «Дельфін» (Одеса).
В результаті місту завдано збитків у розмірі 7 млн 584 тис. грн.
За даними прес-служби, наприкінці червня Господарський суд Одеської області відкрив провадження і призначив підготовче засідання на 13 грудня.
Суд зобов'язав міськраду надати нотаріально завірені переклади на англійську мову відповідних документів.
В листопаді 2019 року у Чорному морі біля Одеси, в районі пляжу «Дельфін», зазнав аварії танкер «Делфі» (Delfi) з трьома українцями на борту.
В результаті аварії було забруднено узбережжя.
Судновласник пообіцяв прибрати танкер з пляжу ще до 31 березня 2020 року, потім терміни переносилися. Кілька спроб завершилися невдачею.
26 липня комісія з ТЕБ і НС Одеської ОДА визнала ситуацію з «Делфі» надзвичайною. Судновласнику відмовили у продовженні робіт.
У серпні був підписаний тристоронній договір між АМПУ, компаніями «Краншип» і «Бруклін-Київ», які в подальшому виконали і фінансували роботи з підняття танкера.
1 вересня Господарський суд Одеської області заарештував «Делфі» за позовом АМПУ.
10 вересня танкер з пляжу прибрали і відбуксирували в порт «Чорноморськ».
У лютому 2021 року в Господарському суді Одеської області відбулося підготовче засідання за позовом держави до власника танкера «Делфі», а 13 травня суд визнав за державою право власності на судно.
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