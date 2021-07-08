10 вересня танкер з пляжу прибрали і відбуксирували в порт «Чорноморськ» / УНІАН

Господарський суд Одеської області відкрив ще одну справу про відшкодування збитків на 7,5 млн грн відносно компанії Mister Drake PC, яка володіла бункерувальником «Делфі», що зазнав аварії на узбережжі у 2019 році.

Про це повідомила прес-служба суду.

Зазначається, що у провадженні одного з суддів перебуває справа за позовом Одеської міської ради до компанії Mister Drake PC.

Позов стосується вимог про відшкодування збитків, заподіяних в результаті пошкодження підводного хвилеріза.

Читайте також"Наш, російський": у Харкові сталася різанина через суперечку про Крим (відео)У позові сказано, що в результаті аварії 29 листопада 2019 року був пошкоджений хвилеріз, який розташований між траверсами №10 і №10а в районі пляжу «Дельфін» (Одеса).

В результаті місту завдано збитків у розмірі 7 млн 584 тис. грн.

За даними прес-служби, наприкінці червня Господарський суд Одеської області відкрив провадження і призначив підготовче засідання на 13 грудня.

Суд зобов'язав міськраду надати нотаріально завірені переклади на англійську мову відповідних документів.

В листопаді 2019 року у Чорному морі біля Одеси, в районі пляжу «Дельфін», зазнав аварії танкер «Делфі» (Delfi) з трьома українцями на борту.

В результаті аварії було забруднено узбережжя.

Судновласник пообіцяв прибрати танкер з пляжу ще до 31 березня 2020 року, потім терміни переносилися. Кілька спроб завершилися невдачею.

26 липня комісія з ТЕБ і НС Одеської ОДА визнала ситуацію з «Делфі» надзвичайною. Судновласнику відмовили у продовженні робіт.

У серпні був підписаний тристоронній договір між АМПУ, компаніями «Краншип» і «Бруклін-Київ», які в подальшому виконали і фінансували роботи з підняття танкера.

1 вересня Господарський суд Одеської області заарештував «Делфі» за позовом АМПУ.

10 вересня танкер з пляжу прибрали і відбуксирували в порт «Чорноморськ».

У лютому 2021 року в Господарському суді Одеської області відбулося підготовче засідання за позовом держави до власника танкера «Делфі», а 13 травня суд визнав за державою право власності на судно.

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Автор: Лариса Козова