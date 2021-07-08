1 вересня Господарський суд Одеської області заарештував "Делфі" за позовом АМПУ.

Господарський суд Одеської області відкрив ще одну справу про відшкодування збитків на 7,5 млн грн відносно компанії Mister Drake PC, яка володіла бункерувальником «Делфі», що зазнав аварії на узбережжі у 2019 році.

Про це повідомила прес-служба суду.

Зазначається, що у провадженні одного з суддів перебуває справа за позовом Одеської міської ради до компанії Mister Drake PC.

Позов стосується вимог про відшкодування збитків, заподіяних в результаті пошкодження підводного хвилеріза.

Читайте також"Наш, російський": у Харкові сталася різанина через суперечку про Крим (відео)У позові сказано, що в результаті аварії 29 листопада 2019 року був пошкоджений хвилеріз, який розташований між траверсами №10 і №10а в районі пляжу «Дельфін» (Одеса).

В результаті місту завдано збитків у розмірі 7 млн 584 тис. грн.

За даними прес-служби, наприкінці червня Господарський суд Одеської області відкрив провадження і призначив підготовче засідання на 13 грудня.

Суд зобов'язав міськраду надати нотаріально завірені переклади на англійську мову відповідних документів.

В листопаді 2019 року у Чорному морі біля Одеси, в районі пляжу «Дельфін», зазнав аварії танкер «Делфі» (Delfi) з трьома українцями на борту.

В результаті аварії було забруднено узбережжя.

Судновласник пообіцяв прибрати танкер з пляжу ще до 31 березня 2020 року, потім терміни переносилися. Кілька спроб завершилися невдачею.

26 липня комісія з ТЕБ і НС Одеської ОДА визнала ситуацію з «Делфі» надзвичайною. Судновласнику відмовили у продовженні робіт.

У серпні був підписаний тристоронній договір між АМПУ, компаніями «Краншип» і «Бруклін-Київ», які в подальшому виконали і фінансували роботи з підняття танкера.

1 вересня Господарський суд Одеської області заарештував «Делфі» за позовом АМПУ.

10 вересня танкер з пляжу прибрали і відбуксирували в порт «Чорноморськ».

У лютому 2021 року в Господарському суді Одеської області відбулося підготовче засідання за позовом держави до власника танкера «Делфі», а 13 травня суд визнав за державою право власності на судно.

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Автор: Лариса Козова