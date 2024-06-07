Станом на ранок на виїзд з України було оформлено 40 вантажних транспортних засобів.

У п'ятницю, 7 червня, на кордоні України з Польщею у пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" було розблоковано рух вантажівок.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Державної прикордонної служби України. "За інформацією від польської сторони, блокування руху до ППр "Гребенне" завершилося о 01:20", - зазначається у повідомленні.

У відомстві додали, що станом на 08:00 сьогоднішнього дня на виїзд з української держави оформлено 40 вантажних транспортних засобів.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Державна митна служба України заявляла, що 4 червня з 10:00 і до другої половини дня 6 червня польські фермери планують блокування вантажної ділянки в пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне". Очікувалася повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України.

Водночас у напрямку на вʼїзд на нашу територію польська сторона планувала пропускати не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 автомобілів) і до чотирьох машин на годину, якщо йдеться про транспортні засоби, які перевозять гуманітарні вантажі.

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