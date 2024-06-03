Українські митники попередили, що поляки тимчасово заблокують рух вантажівок.

У вівторок, 4 червня, з 10:00 до другої половини дня 6 червня польські фермери планують блокування вантажної ділянки в пункті пропуску "Рава-Руська – Хребенне". Відтак, очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України. Про це в Telegram повідомила Державна митна служба України.

"У напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами", – зазначили митники.

Водіїв та перевізників закликали враховувати інформацію при плануванні маршруту.

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Блокада кордону

Як повідомляв УНІАН, спочатку кордон блокували польські перевізники, а з лютого до протестних акцій приєдналися польські фермери. Вони періодично то посилювали, то послаблювали блокаду. Прем'єр-міністр Дональд Туск закликав протестуючих фермерів припинити блокування польсько-українського кордону.

В кінці квітня 2024 року польські протестувальники розблокували усі пункти пропуску на кордоні з Україною.

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