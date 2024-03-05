У порівнянні з лютим 2023 року реєстрації нових комерційних авто збільшились на 41%.

Впродовж лютого на українському ринку було реалізовано 1025 нових комерційних автомобілів, що на 31% більше, ніж у попередньому місяці. У порівнянні з лютим 2023 року, реєстрації нових комерційних авто збільшились на 41%, повідомляє "Укравтопром",

Серед брнедів лідерів продажу минулого місяця: Renault – 303 авто, Scania – 68 авто, Mercedes-Benz – 56 авто, Citroen – 54 авто, MAN – 54 авто.

Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили понад 1,8 тис. нових машин, що на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Український ринок авто

У лютому в Україні було зареєстровано майже 5,7 тисяч нових легкових автомобілів, що відносно показників минулого року більше на понад 50%. При цьому першою за популярністю маркою на ринку вчергове стала Toyota.

Серед ключових трендів нинішнього українського авторинку є зростаючий попит на китайські авто. У січні в Україні було зареєстровано понад 1,3 тис легковиків з КНР. Порівняно з січнем минулого року цей показник збільшився майже вдвічі.

У рейтингу найбільш популярних у минулому місяці легкових авто перше місце, як і у 2023 році, посів Renault Duster.

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