Держава оплатить пасажирські квитки: 'Укрзалізниця' почне працювати за новою моделлю

Раніше "Укрзалізниця" перекривала збитки власним коштом за рахунок вантажних перевезень.

В Україні запустили проєкт державного замовлення пасажирських залізничних перевезень в економ-сегменті. Держава компенсуватиме "Укрзалізниці" різницю між реальною ціною пасажирських квитків і собівартістю цих перевезень.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Балеста під час брифінгу заявив, що рішення прийнято за аналогією до європейської моделі замовлення соціально важливих транспортних послуг - так званої моделі PSO (Public Service Obligation).

"Це має забезпечити доступність квитків в соціальному сегменті. Доступність по цінам, в першу чергу. Напевно, всі багато чули про Public Service Obligation. Це його прототип, який ми по-європейським стандартам зараз вводимо, щоб протестувати систему", - сказав він.

Таким чином, у 2026 році на підтримку "Укрзалізниці" держава виділить близько 16 млрд грн. Балеста пояснив, що це рішення дозволить не підвищувати вартість квитків для населення.

"Наприклад, ми зараз розуміємо, що вартість квитка на потяг з Ужгороду до Харкова в купе становить близько 1000 гривень. Якщо ми візьмемо маму з двома діточками, які хочуть відвідати свого батька військового у Харкові, це вже буде 3000 гривень в одну лише сторону, а реальна собівартість таких квитків в три рази більша. Ми розуміємо, що такі ціни недоступні під час воєнного стану. Тому держава вводить відповідний інструмент, щоб забезпечити фінансування і перекриття різниці між собівартістю і ціною, яка є зараз в "Укрзалізниці"", - пояснив він.

За його словами, передусім держава компенсуватиме вартість квитків на потяги далекого сполучення та нічні поїзди.

У свою чергу, заступник міністра фінансів України Олександр Кава повідомив, що по залізниці України вже курсує 166 пасажирських вагонів, які були придбані за кошти державного бюджету. При цьому ще 100 вагонів було замовлено минулого року, і поставки почнуться вже з квітня.

"Європейський підхід до функціонування ринку пасажирських перевезень фокусується на тому, що тарифи повинні бути доступними для пасажирів. Якщо ціну встановлювати на рівні собівартості, то, на жаль, ціна буде занадто висока, і вона буде неконкурентною порівняно з автобусами", - сказав Кава.

Він пояснив, що раніше "Укрзалізниці" вдавалось перекривати ці збитки за рахунок вантажних перевезень, але ситуація змінюється, і зараз такої можливості немає.

"Сьогодні сама вартість квитків десь на третину лише покриває цю різницю (між ціною квитків і собівартістю перевезень, - УНІАН). Вчора, за рішенням уряду, дано відповідь, що залізниця продовжить чітко працювати за графіком", - додав голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

