Model Y - це другий після Model 3 електромобіль Tesla, що має ексклюзивну версію для китайського ринку.

Американський автовиробник Tesla представив свій другий електромобіль, зроблений виключно для китайського ринку. Збиратися він буде на заводі в Шанхаї.

Про це повідомляє "Голос Америки".

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"Поставки Model Y в Китай офіційно почалися", - повідомила каліфорнійська компанія в соцмережі Twitter.

Model Y - це другий після Model 3 електромобіль Tesla, що має ексклюзивну версію для китайського ринку.

Обидві моделі збираються на заводі Tesla Gigafactory вартістю $2 млрд, який відкрився в Шанхаї два роки тому.

"Народний" автомобіль від Tesla

10 січня 2021 року стало відомо про те, що Tesla оновила онлайн-конфігуратор електрокроссовера Model Y для американського ринку, офіційно представивши нову версію Standard Range. Модель стала більш доступною альтернативою існуючим версіям Long Range і Performance. Також компактний кросовер тепер доступний в семимісній версії (за доплату в три тисячі доларів).

Китайський конкурент Tesla

11 січня 2021 року китайський виробник електромобілів Nio, якого часто називають "китайською Tesla" в рамках NIO Day 2020 представив нову модель — преміальний повністю електричний седан ET7 з вражаючими характеристиками.

Tesla на китайському ринку

У січні 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ілон Маск хоче створити електромобіль для китайців.

Як змінювалася позиція Tesla в рейтингу

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Автор: УНІАН