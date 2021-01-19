Американський автовиробник Tesla представив свій другий електромобіль, зроблений виключно для китайського ринку. Збиратися він буде на заводі в Шанхаї.
Про це повідомляє "Голос Америки".
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"Поставки Model Y в Китай офіційно почалися", - повідомила каліфорнійська компанія в соцмережі Twitter.
Model Y - це другий після Model 3 електромобіль Tesla, що має ексклюзивну версію для китайського ринку.
Обидві моделі збираються на заводі Tesla Gigafactory вартістю $2 млрд, який відкрився в Шанхаї два роки тому.
"Народний" автомобіль від Tesla
10 січня 2021 року стало відомо про те, що Tesla оновила онлайн-конфігуратор електрокроссовера Model Y для американського ринку, офіційно представивши нову версію Standard Range. Модель стала більш доступною альтернативою існуючим версіям Long Range і Performance. Також компактний кросовер тепер доступний в семимісній версії (за доплату в три тисячі доларів).
Китайський конкурент Tesla
11 січня 2021 року китайський виробник електромобілів Nio, якого часто називають "китайською Tesla" в рамках NIO Day 2020 представив нову модель — преміальний повністю електричний седан ET7 з вражаючими характеристиками.
Tesla на китайському ринку
У січні 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ілон Маск хоче створити електромобіль для китайців.
Як змінювалася позиція Tesla в рейтингу
- Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.
- У липні 2020 року Маск зайняв сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.
- 21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети.
- 18 серпня 2020 року Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світу.
- 9 вересня 2020 року через обвал акцій Ілон Маск за один день втратив $16,3 мільярда.
- 17 листопада 2020 року на тлі включення Tesla в S&P 500 акції компанії стрімко пішли вгору.
- Станом на 22 грудня 2020 року акції Tesla подешевшали після включення в індекс S&P 500.
- Станом на 10 січня 2021 року статки Ілона Маска перевищило 200 мільярдів доларів.
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